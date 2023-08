Tifosi del Rapid a Firenze: trasferiti con i bus allo stadio. Elicottero sulla città

Firenze, 31 agosto 2023 – Sono circa duemila i tifosi del Rapid Vienna arrivati dall’Austria a Firenze per sostenere la squadra nel ritorno delle eliminatorie di Conference League. Chi vince accede alla agognata fase a gironi. All’andata, una settimana fa, finì 1-0 per gli austriaci.

10 foto (foto Marco Mori /NewPressPhoto)

Tutto è scorso sostanzialmente tranquillo a parte qualche scaramuccia. La gran parte dei supporter austriaci si è radunata nel pomeriggio in piazza Indipendenza.

Da qui, a gruppi, sono stati trasferiti allo stadio con bus urbani scortati dalle forze dell’ordine. Le staffette di polizia e carabinieri hanno fatto avanti e indietro tra la piazza e lo stadio.

Alcuni tifosi sono arrivati in auto. In via Volturno, proprio nei pressi della curva Fiesole, una macchina di supporter del Rapid ha erroneamente imboccato la strada contromano. Ne è nata una lite con i tifosi viola.

Ci sarebbero stati alcuni lanci di bottiglia ma poi la situazione è tornata alla normalità. Sulla città di Firenze, a controllare i flussi dei tifosi in avvicinamento al Franchi, anche un elicottero.