Tifosi del Galileo aggrediti. Sospesa partita fra licei

FIRENZE

Al campo sportivo di via Antonio del Pollaiolo, affittato per l’occasione, si giocava una partita fra istituti scolastici, domenica sera.

Il liceo classico Galileo da una parte, l’International School of Florence dall’altra. Sugli spalti, un gruppetto di “ultrà“ faceva il tifo per i propri compagni del Galileo.

A un certo punto, un gruppo di soggetti vestiti di nero, colli alti a coprire la bocca e cappucci a coprire il resto del viso, hanno fatto irruzione al campo sportivo di Legnaia. Pochi secondi per creare il parapiglia: si parla di caschi, bastoni e cinghie, di fumogeni accesi e lanciati anche in campo, verso i giocatori. E di botte, vergate indistintamente ai “rivali“ che si trovavano sugli spalti.

Chi erano gli incappucciati del blitz? La digos sta facendo le sue indagini.

Quando sono arrivati i poliziotti delle volanti, chiamati dal gestore dell’impianto sportivo, degli incappucciati non c’era più nessuno.

I poliziotti stanno ascoltando alcuni testimoni, e visionando le telecamere della zona.

Si mormora che dietro i cappucci si nascondano altri studenti, di un altro liceo fiorentino. Dietro all’aggressione, potrebbero esserci questioni “politiche“ o rivalità studentesche. Di certo, non c’entra niente la partita che si stava disputando al campo di via Antonio del Pollaiolo: in campo, fino a quel momento, rivalità sì fra le due squadre, ma in senso sportivo. L’arbitro, vista l’irruzione, ha comunque sospeso la gara.

ste.bro.