The Social Hub in partenza. Proposte di impiego

The Social Hub Firenze Belfiore (che sta per inaugurare una struttura con 550 camere su uno spazio di ben 80mila metri quadrati, 600 posti in coworking, ristoranti, una terrazza di 7.000 metri quadrati, palestra, piscina e aree verdi) per la prossima apertura cerca diverse figure professionali da inserire nel proprio organico in vista dell’avvio della piena attività. Ecco un primo elenco di proposte: barista, bartender, cameriere / cameriera, community, events & partnership manager, cuoco o cuoca capo partita, F&B supervisor, membership Manager, server / waiter. Gli interessati possono visitare la sezione dedicata alle carriere (Lavora con noi) sul sito web del gruppo e inviare la propria candidatura nella Sezione Firenze/Belfiore.