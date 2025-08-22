Testimonianze, film e riflessioni. Pontassieve celebra la Liberazione

Pontassieve ha celebrato l’81esimo anniversario della Liberazione. In occasione della ricorrenza nella serata di ieri, alle Muratine, è stato infatti proposto un programma ricco nel corso di una serata commemorativa aperta a tutta la cittadinanza. La manifestazione, che è stata promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione con Anpi Pontassieve-Pelago e associazioni locali, ha voluto ricordare il giorno in cui le truppe alleate entrarono nel paese ponendo fine all’occupazione nazifascista.

Il programma ha previsto prima il suono della campana, in apertura, al quale hanno fatto seguito i saluti istituzionali, sia da parte dell’amministrazione comunale che dei rappresentanti dell’Anpi locale. Quindi la proiezione del film ’Una storia toscana – La famiglia Morandini di Palaie’, scritto da Renzo Rosati, con la regia di Fabio Rubino, interpretato da attori della Casa del Popolo di Palaie.

A partire dal novembre del 1943 e fino a luglio 1944, Pontassieve – che anche all’epoca era un nodo strategico ferroviario e stradale – fu oggetto di pesanti bombardamenti aerei alleati, con quasi mille tonnellate di esplosivi sganciate sulla zona e un prezzo decisamente alto pagato nella parte finale del conflitto.

Leonardo Bartoletti