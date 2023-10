Test al mercato. Nuovi orari per il Fierone

Mercato, retromarcia sugli orari. L’assessore Franceschi si sente con le associazioni di categoria e punta a una nuova ordinanza per riportare l’orario di chiusura alle 18. In questo modo gli alimentari hanno facoltà di andare alle 15 (ma se vogliono restare possono farlo) mentre i non alimentari hanno come termine ultimo per lasciare piazza Togliatti le 19, poi arriverà Alia a fare le pulizie dell’area mercatale. "Da sabato comincerà la sperimentazione del nuovo orario – ha detto l’assessore allo Sviluppo economico, Andrea Franceschi – in questi giorni mi sono sentito con il rappresentante di Assidea, e con i delegati delle altre associazioni. In base alle loro osservazioni abbiamo concordato questo nuovo test. Per tutto il periodo fieristico terremo d’occhio il mercato per capire chi va e chi resta, se a una certa ora del pomeriggio la piazza si svuota o se gli operatori invece puntano a rimanere fino in fondo. Solo al termine di questa sperimentazione decideremo cosa fare sempre insieme ai rappresentanti della categoria che convocherò di nuovo. L’obiettivo è capire chi rimane". Perché la situazione non è esattamente cristallizzata, domenica 8 ci sarà il mercato straordinario previsto per la fiera, ma attualmente hanno sottoscritto la richiesta 41 ambulanti su 120. Il settore, dal covid è in innegabile difficoltà. Non tanto per quanto riguarda gli alimentari, ma in particolare per gli altri tipi di banchi. "Le difficoltà ci sono – ha detto ancora Franceschi – ma non solo a Scandicci. Siamo in contatto con Firenze, che ha avviato una trasformazione del mercato delle Cascine, e siamo in contatto anche con Sesto Fiorentino che si trova nella stessa situazione di Scandicci. I giovani che intraprendono questa strada sono sempre di meno; anche per questo è sempre più difficile reggere gli orari di una giornata intera". Proprio partendo da queste considerazioni, l’amministrazione a metà settembre aveva lanciato l’orario ‘spezzatino’ con i non alimentari in uscita entro le 17. Il primo sabato alle 15 la piazza era completamente vuota, sabato scorso gli ambulanti sono rimasti fino alle 5 ma la piazza era ugualmente desolante. Proprio il nostro giornale aveva raccolto le proteste degli ambulanti e le polemiche dell’opposizione su una modalità organizzativa che alla fine era sgradita a diversi. Passata la Fiera si troverà un assetto definitivo, visto che nonostante le difficoltà il mercato di Scandicci resta un punto di riferimento a livello metropolitano. E un volano per il commercio su base fissa. Tornare indietro da questa decisione insensata è fondamentale, altrimenti il rischio è quello di cancellare un patrimonio di questa città".