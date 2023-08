Tesserini venatori in distribuzione L'Ufficio Relazioni con il Pubblico di Pontassieve distribuisce i tesserini venatori per la stagione 2023-2024. Per il ritiro è necessario essere in possesso di ricevuta del versamento A.T.C. e documenti richiesti. Orari di apertura: lun-ven 8:30-12:30, mar e giov 15:15-17:45.