Tesi sul Guardian. A Guidotti il premio Pestelli

A un giovane di Pontassieve il riconoscimento come migliore tesi universitaria italiana sul giornalismo. L’ambito riconoscimento alla miglior tesi di laurea europea sul giornalismo, istituito dal Centro Pestelli di Torino, quest’anno è stato assegnato a Francesco Guidotti (in foto con il sindaco) con una tesi di laurea dal titolo ‘Da Manchester al mondo: la lunga storia del Guardian’, conseguita presso l’Università di Firenze. Nella sua tesi - si legge nella motivazione - "traccia la rotta di un lungo e appassionante viaggio nella storia del giornalismo britannico dalla metà del ‘600 circa fino ai giorni nostri.

È un viaggio dettagliato, ricco di riferimenti storici, anche estranei al mondo dei giornali, utile ad inquadrare l’evoluzione dell’informazione in Gran Bretagna e in Europa". La cerimonia di premiazione si è svolta, presso il Palazzo Ceriana Mayneri, sede del Circolo della stampa, nell’ambito della settimana del Premio Morrione, dedicato ai giovani che si avviano alla professione di giornalista. Nel corso della cerimonia sono state assegnate anche due menzioni speciali, a Giulia Arduino per la tesi "Maffio Maffii, direttore de Il Corriere della Sera 1927-1929" presentata all’Università di Torino e a Lorenzo Canicchio per la tesi "Il giornalismo locale che resiste alla crisi dell’informazione" discussa all’Università "La Sapienza" di Roma.

La cerimonia è stata preceduta dal convegno: "L’informazione italiana e britannica a confronto, a partire dall’esperienza del quotidiano inglese The Guardian", dove sono intervenuti autorevoli relatori. Al giovane di Pontassieve si aggiungono le congratulazioni dell’Amministrazione comunale per il prestigioso riconoscimento.

Leonardo Bartoletti