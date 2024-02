Terremoto in Toscana: scossa di magnitudo 3.5 a Marradi

Firenze, 17 febbraio 2024 – Scossa di terremoto avvertita vicino a Marradi, in alto Mugello. La scossa, come riporta il sito Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), di magnitudo 3.5 con profondità di 5 chilometri, è avvenuta alle 12.49 di oggi 17 febbraio. Il terremoto ha battuto in una zona vicina al confine tra Emilia Romagna e Toscana. Secondo quanto riportano i dati pubblicati sul sito dell’Ingv la scossa