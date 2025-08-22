Teppisti scatenati. Danni ai vasi sul ponte

Ancora un vandalismo, ancora un atto contro la cosa pubblica, ancora senza un perché. Solo per danneggiare quanto c’è di bello, per fare un torto alla comunità intera. Qualcuno nella notte tra mercoledì e giovedì ha preso i vasi di fiori che abbelliscono il ponte di Grassina che porta alla chiesa di San Michele e li ha buttati giù nel letto del torrente Ema. Era già accaduto il 10 agosto. Dalla scorsa primavera, il ponte è stato adornato di fiori dopo essere stato adottato dai fiorai di zona. Un piccolo tocco d’estate, di bellezza e di decoro in più, proposto dal Comune e accolto da ’La Fiorivendola’ di Evora Zagli sul ponte di via San Michele a Tegolaia appena riverniciato.

I vasi sono stati sistemati anche ad Antella sul ponte di via di Pulicciano, con le piantine curate da Bloom Fiori. Ma a Grassina son stati presi di mira da qualcuno a cui non piace la bellezza. La stessa fioraia Evora li ha già rimessi a posto e sistemati, dopo la segnalazione dell’atto vandalico arrivata dal consigliere comunale Miller Cioni che ha provveduto a recuperare i vasi dal letto del torrente e a riportarli al loro posto. È solo l’ennesimo atto vandalico in quella zona. Un anno e mezzo fa furono uccise a bastonate delle nutrie (reato penale per maltrattamento di animali). Poco tempo dopo era stata divelta la panchina della pace da poco inaugurata vicino all’Acli. Sempre nella stessa zona di Grassina, qualche mese prima c’era stata un’aggressione a sfondo omofobo contro un ragazzo del paese da parte di alcuni giovani. Eppure quell’area, dove si trovano l’Acli e la parrocchia, è una zona in cui si parla di pace, di integrazione, di bene. Ora basta. L’assessore al turismo Paola Nocentini a nome del Comune ha sporto formale denuncia alla stazione dei carabinieri di zona, che avevano già ricevuto segnalazione dell’atto vandalico del 10 agosto; saranno visionate le telecamere di videosorveglianza per risalire ai colpevoli. Se saranno beccati, passeranno delle brutte conseguenze, qualsiasi età abbiano.

Manuela Plastina