Tentativo di Furto Aggravato a Lastra a Signa: Bloccato 33enne Albanese

Topo d’appartamento colto sul fatto, a Lastra a Signa. I carabinieri della stazione di San Piero a Ponti hanno infatti arrestato domenica notte un albanese di 33 anni, con l’accusa di furto aggravato in abitazione in concorso (il complice resta al momento da individuare). L’uomo è stato fermato in via delle Sodole, dove alcuni residenti avevano notato due persone intente a guardare all’interno delle abitazioni e dove un uomo di 62 anni, appena rientrato a casa, aveva trovato la finestra scassinata e gli arredi a soqquadro.

Il malvivente è stato fermato dai carabinieri mentre aveva ancora il volto coperto da un passamontagna, abbigliamento scuro e guanti, arnesi da scasso e una federa piena di gioielli appena rubati. I carabinieri hanno anche individuato un’auto portata via poche ore prima a Quarrata (Pt) a una donna di 64 anni, residente nella zona: all’interno un flessibile e arnesi da scasso. Il 33enne è stato arrestato, mentre proseguono le indagini per individuare il complice che stava effettuando il colpo insieme a lui.