Tentare la sorte aspettando. Natale

Si è celebrata ieri l’altro, la 24ª Festa della Toscana, primo Stato al mondo ad abolire la pena di morte nel 1786 ad opera del Granduca Pietro Leopoldo di Lorena. Quest’anno il ricordo è stato dedicato alla memoria di don Lorenzo Milani nella ricorrenza dei cento anni della nascita. Intanto siamo già al primo fine settimana di dicembre: inizia il periodo natalizio con i preparativi della festa più magica per grandi e piccini. La speranza è che il periodo sia partecipato da tutti i cittadini, che la musica, gli addobbi, le proiezioni, la pista di pattinaggio sul ghiaccio più lunga d’Italia, la ruota panoramica alle Cascine possano essere preludio di pace, serenità e felicità nella speranza di un mondo migliore. Numeri da giocare sulla ruota di Firenze e su tutte le ruote per tre estrazioni: 85, 64, 55.

L’oroscopo: Ariete 25, 33; Toro 51, 52; Gemelli 11, 90; Cancro 18, 76; Leone 10, 39; Vergine 36, 38; Bilancia 64, 71; Scorpione 19, 50; Sagittario 9, 70; Capricorno 48, 81; Acquario 17, 42; Pesci 33, 83.

I numeri di Chiara: terno d’oro 90, 4, 19 da giocare a Venezia e tutte le ruote.

Terni dei nomi di persona: Adele 25, 20, 1; Anna 26, 33, 88; Barbara 19, 90, 14; Giada 1, 11, 16; Lina 14, 4, 41; Lucia 13, 39, 29; Irma 17, 4, 80; Ambrogio 8, 19, 77; Damiano 29, 37, 77; Giuliano 16, 18, 40; Giacomino 45, 81, 28; Nicola 6, 25, 81; Siro 14, 28, 68; Saverio 63, 77, 14.

L’aforisma della settimana scelto da Mario: “La campagna toscana è stata costruita come un’opera d’arte da un popolo raffinato, quello stesso che ordinava nel ‘400 ai suoi pittori dipinti e affreschi: è questa la caratteristica, il tratto principale calato nel corso dei secoli nel disegno dei campi, nell’architettura delle case toscane. È incredibile come questa gente si sia costruita i suoi paesaggi rurali come se non avesse altra preoccupazione che la bellezza” (Albert Camus): 17, 52, 71.