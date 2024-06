Tentano un furto, poi aggrediscono gli agenti: denunciati due minori

È stato fermato dalla polizia dopo aver tentato di rubare una moto, e ha reagito aggredendo gli agenti. Finesce nei guai un 16enne fioretino, denunciato per concorso in tentato furto, resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità.

È accaduto la notte scorsa nel quartiere Gavinana. A dare l’allarme al 112 Nue, intorno alle 2.30, è stata una telefonata che segnalava tre giovani intenti ad armeggiare su una moto parcheggiata in via di Ripoli. I tre, secondo quanto ricostruito, non riuscendo a mettere in moto lo scooter si sono allontanati. È stata una volante a rintracciarli poco dopo. Appena i poliziotti si sono avvicinati per il controllo, uno è scappato, facendo perdere le tracce, mentre gli altri due, 15 anni e 16 anni, sono stati bloccati. Il maggiore, secondo quanto ricostruito, si sarebbe rifiutato di fornire il proprio nome e poi avrebbe sferrato calci ai poliziotti, ferendoli. I due ragazzini sono stati denunciati per concorso in tentato furto.