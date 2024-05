Tentano furto in supermercato e spintonano vigilantes, due arresti

Firenze, 15 maggio 2024 - Sorpresi nel supermercato mentre tentano un furto, spintonano e minacciano di morte i vigilantes. Un 21enne e un 24enne sono stati bloccati e arrestati per rapina dai carabinieri, ieri pomeriggio, in uno store in piazza Leopoldo, a Firenze. I due, cittadini marocchini, secondo quanto emerso, dopo essere stati scoperti dal personale di vigilanza prima avrebbero tentato di scappare. Poi, una volta avvicinati,avrebbero spintonato e minacciato i vigilantes. Su segnalazione al 112 Nue, è intervenuta una pattuglia dei carabinieri. I due nordafricani non hanno opposto resistenza ai militari che li hanno arrestati.