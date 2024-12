Tenta di scassinare un’abitazione. Furto sventato in zona San Martino

Tentato furto in abitazione. E’ l’accusa a carico di un uomo arrestato l’altro pomeriggio dai carabinieri di Scandicci nella zona di San Martino alla Palma. L’uomo è stato fermato all’esterno del condominio, nel tentativo di entrare all’interno di un’abitazione.

Ad allertare i carabinieri sono stati i condomini che hanno notato la persona sospetta, dando l’allarme alla centrale operativa dell’Arma. I militari, una volta giunti sul posto, hanno fermato il soggetto chiedendogli conto della sua presenza.

Dalla perquisizione successiva, sono stati trovati in possesso della persona degli attrezzi atti da scasso (un piede di poco e cesoie da giardinaggio). Per questo l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto per l’ipotesi del reato di tentato furto in abitazione.

Dopo la convalida da parte del gup, avvenuta con il rito direttissimo, all’uomo è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere. I carabinieri di Scandicci hanno intensificato i controlli sul territorio soprattutto per prevenire le incursioni di topi d’appartamento che approfittano del periodo festivo per svuotare le case degli scandiccesi.

Attenzione soprattutto in collina visto che le frazioni collinari sono da sempre un bersaglio ambito perché sono isolate e perché è facile poi far perdere le tracce in caso di allarme alle forze dell’ordine. L’appello resta sempre lo stesso: chiamare i carabinieri non appena si notino persone sospette nella propria zona. Un intervento tempestivo è fondamentale.