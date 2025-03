Tensione a Novoli, botte davanti al supermercato

Firenze, 1 marzo 2025 – Momenti di tensione davanti all’Esselunga in via di Novoli dove, nel tardo pomeriggio di oggi 1 marzo, alcune persone si sono picchiate. Al momento del violento episodio il supermercato era pieno: molte persone spaventate hanno dato l’allarme alle forze dell’ordine. Secondo le prime informazioni un uomo avrebbe rubato della merce all’interno del market e, durante la fuga, avrebbe aggredito un vigilante. La dinamica è ancora tutta da chiarire.

Ma intanto sui social si moltiplicano le richieste dei cittadini: “Vogliamo più sicurezza!, si legge nei post. E ancora: “Ogni volta che faccio la spesa qualcuno mi importuna”. Paura generale anche per i lavoratori del grande esercizio commerciale. Peraltro è il secondo episodio del genere in pochi giorni: il 19 febbraio infatti, davanti al supermercato di via Canova, due malviventi erano stati fermati dalla sicurezza dopo aver rubato. Da lì è nato un alterco e in 3 sono finiti in ospedale, compreso l’addetto alla sicurezza.