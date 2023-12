Tenore canta in strada a Firenze, i vigili lo multano. L’ira della folla: “Punite chi delinque”

Firenze, 16 dicembre 2023 – Canta ’Nessun dorma’ nel freddo pungente dello struscio del centro storico. I fiorentini, si fermano, creano un maxi capannello – l’effetto, a dire il vero, è da teatro – e alla fine fanno partire un applauso scrosciante.

Tenore multato in strada a Firenze (foto Riccardo Germogli / Fotocronache Germogli)

Non battono le mani invece i vigili, accorsi con quattro pattuglia in Por Santa Maria, ma le infilano in tasca e tirano fuori il blocchetto delle sanzioni. ’Manifestazione non autorizzata’, multa e via di qui. E pazienza se il ’Pavarotti’ del centro storico ha fatto un’esibizione da brividi. La legge, dice e ribadisce dopo Palazzo Vecchio, è legge.

Ma la folla non ci sta. “Ma come? – si stizziscono i passanti – Ci sono almeno quindici vigili urbani per mandare via un artista che non ha fatto nulla di male e anzi ci ha fatto emozionare per cinque minuti...Tutto questo non ha senso, menomale che è Natale”. Qualcuno alza la voce: “I vigili dovrebbero intervenire dove ci sono i delinquenti che spacciano, non qui”.

Il Comune non si scompone: "Questo signore era già stato multato la mattina in via Martelli per la stessa ragione. Sapeva di non poter cantare per strada”