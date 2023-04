Tempesta di pioggia e vento Colpito il Corridoio Vasariano Chiuso lungarno Vespucci

Lampi tali da illuminare a giorno la città. E vento forte. È stato un improvviso e violento temporale quello che ha colpito Firenze la scorsa notte.

Dopo mezzanotte violente raffiche di vento miste a pioggia abbondante hanno sferzato e investito la città: una perturbazione vigorosa con ripercussioni fino alle prime ore della mattinata.

Il maltempo ha prodotto un po’ di danni, tutto sommato contenuti, ma in punti estremamente sensibili; tra tutti il Corridoio Vasariano.

I Vigili del fuoco sono intervenuti alle 8.35 al Ponte Vecchio, per la messa in sicurezza della copertura dell’intero tratto del Corridoio e delle due porzioni opposte, tegole cadute a causa del forte vento.

Intervento molto delicato per la particolarità del luogo e delle strutture interessate. Tutti i laterizi sono stati raccolti e consegnati alla Polizia Municipale che li ha poi trasportati alla Soprintendenza per la valutazione dei danni– considerati abbastanza lievi – e il successivo ripristino.

L’intervento dei vigili del fuoco con l’utilizzo dell’autoscala è durato circa tre ore.

Una decina gli interventi effettuati a partire dalla mezzanotte e spalmati in diverse ore successive.

Tra questi anche gli interventi per alcuni ascensori bloccati. Alcuni gazebo divelti nei locali del centro, rami caduti e allagamenti hanno riguardato alcune zone. Più complesso l’intervento sui lungarni.

Le squadre dei pompieri infatti hanno dovuto provvedere inoltre alla messa in sicurezza di un ponteggio per il castello di tiro di un cantiere di un condominio in Lungarno Amerigo Vespucci messo a rischio dalla bufera.

Dall’1.15 circa della scorsa notte il lungarno è stato chiuso a causa di un intervento per la messa in sicurezza di un ponteggio pericolante per il castello di tiro di un cantiere di un condominio sullo stesso Lungarno.

Ieri era ancora chiuso e inaccesibile.

La chiusura è avvenuta all’altezza del numero civico 16. Tante le altre segnalzioni, ma fortunatamente non ci sono stati gravi danni o feriti. I fenomeni hanno interessato larga parte dell’area centrale della Toscana ma hanno lasciato rapidamente Firenze. Ieri dopo l’iniziale cielo coperto c’è stato un netto miglioramento delle condizioni con bel tempo.