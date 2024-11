Telerecord, il libro. Lunedì l’incontro

Un pezzo di storia di Signa. Ma anche un pezzo di storia della televisione. Verrà presentato lunedì 11 novembre (ore 18.30) nella sede di via della Balduccia 69, nella frazione di San Mauro, il libro "Telerecord di Giovanni Bertini" scritto dal giornalista Pier Francesco Nesti. Il volume ripercorre la storia dell’azienda Telerecord, fondata nel 1976 proprio da Giovanni Bertini, per soddisfare le esigenze dell’emergente mercato televisivo privato. Dai programmi in bianco e nero a quelli a colori, dalla Tv analogica a quella digitale, la società con sede a San Mauro a Signa è diventata ben presto delle più importanti del mercato delle riprese e della produzione e post-produzione televisiva.