Teatro Solare rilegge il Boccaccio. Decameron itinerante tra le rose

Le novelle del Boccaccio protagoniste di questo ultimo fine settimana di maggio. Teatro Solare promuove una nuova edizione de ’Il Sole di Primavera’, che va in scena oggi e domani nel giardino di Villa il Palmerino (via del Palmerino, 10). Lo spettacolo ’Decameron itinerante’ nasce da un’idea di Ludovico Fededegni, vincitore del premio Ubu 2022 under 35 e grande appassionato di Boccaccio, che propone una selezione di otto novelle dal Decameron realizzate con gli attori della compagnia Teatro Solare insieme ai partecipanti del laboratorio ’Le domeniche del generale’.

"Rincorrendo il sogno di timbrarle tutte – racconta Fededegni – proseguiamo la nostra riscoperta delle novelle del Decameron con altre sette novità e un classico del repertorio, per un’altra matta serata in villa. E questa volta ’matta’ per davvero: i protagonisti delle novelle non lasciano dubbi. Si va da giovani non molto furbi, a famosissimi scemi, passando per dei pazzi letteralmente da legare. Tutti squisitamente matti d’amore. Ovviamente a maggio, naturalmente in villa, rigorosamente col gruppo più variegato della zona, di nuovo riuniti intorno alla vecchia storia dell’ape col fiore. Chi non viene, è Calandrino". Il progetto di ricerca sul Decameron nasce nel 2022 in casa Teatro Solare e si propone di portare l’opera boccaccesca ora in un teatro, ora in un giardino, ora in una piazza con un tamburo per renderlo piacevole e accessibile a tutti.

Immersa in un rigoglioso e appartato angolo di campagna tra Fiesole e Firenze, Villa il Palmerino è una raffinata residenza risalente al 1400 gestita da un’associazione che accoglie artisti da tutto il mondo. Ed è qui che le novelle troveranno il loro palcoscenico naturale, in una passeggiata dove il pubblico sarà accompagnato tra le bellezze della villa e gli aneddoti del Boccaccio. Lo spettacolo è riservato a 40 spettatori per volta e sia oggi sia domani ’Decameron itinerante’ è in programma alle 17,30, 18,30 e 19,30. L’ingresso comprende un apericena a cura di Associazione Il Palmerino. Posti limitati, prenotazione obbligatoria al sito www.teatrosolare.it/solediprimavera.