Teatro Limonaia. Il manifesto fatto dagli studenti

Un manifesto per la stagione del Teatro della Limonaia. A realizzarlo gli studenti della sede di Sesto del Liceo Artistico di Porta Romana . I lavori arrivati sono stati valutati dall’Ats Teatro Limonaia che hanno premiato Eva Gjekay, classe 5 B, con un premio in denaro. A tutti i partecipanti n coupon per due ingressi alla Limonaia. Alla premiazione presente anche dell’assessore Sara Martini: "Per il manifesto – ha detto la vincitrice - ho scelto di utilizzare l’arte della fotografia, l’arte dello strappo e il linguaggio grafo analogico e digitale. Il visual rappresenta il tema dell’uguaglianza: per trasmettere anche il messaggio dell’inclusione". L’opera sarà esposta in teatro e posta in affissione ad inizio stagione sul territorio sestese e – secondo l’auspicio di Ats Teatro della Limonaia (Atto Due, Associazione Teatro della Limonaia, Company Blu) – l’iniziativa dovrebbe essere solo il primo passo per una collaborazione duratura fra scuola e teatro. "L’interazione nata fra il Liceo artistico e il Teatro – dice Martini - è positiva, avere premiato Eva è prova concreta di come progetti come questo possano avere grandi risultati nell’ottica di un dialogo proficuo fra scuola e territorio. Vorremmo avesse uno sviluppo ulteriore nei prossimi anni".

Sandra Nistri