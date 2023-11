Teatro delle arti, tutti gli appuntamenti

Prosegue con tanti appuntamenti la stagione del Teatro delle Arti. Il cartellone, dal titolo "Uno spazio civile", è realizzato con il contributo del Comune e della Regione, e curato dalla Compagnia Teatro popolare d’arte, diretta da Gianfranco Pedullà. La partigiana Gabriella Degli Esposti, medaglia d’oro al valore militare, sarà interpretata il 10 novembre in "Poveri noi" (Premio Matteotti 2023) da Silvia Frasson. La danza contemporanea sarà invece al centro di "Most Moving Stories", diretta da Paola Vezzosi (23-24 novembre). Alla musica sarà dedicato un omaggio a Domenico Modugno (17 novembre), ma anche "Napoli-Buenos Aires" (1 dicembre). Uno spettacolo, questo, che ripercorre il primordiale incontro tra culture attraverso la tradizione della canzone napoletana. Venerdì 15 dicembre sarà la volta della Compagnia Nando & Maila con "Sonata per tubi" di e con Ferdinando D’Andria, Maila Sparapani, Marilù D’Andria. Partendo da Rossini, Bach, Beethoven, Pink Floyd, Rolling Stones e Luis Armstrong, un crescendo di canti , di danze e prove di coraggio, musicali e circensi, condurrà a un rituale finale per il passaggio dall’adolescenza alla vita da adulto. Info e prenotazioni: 055.8720058.

Lisa Ciardi