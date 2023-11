Teatro della Limonaia, su il sipario. Dialogo, ascolto e racconto in scena

Il teatro come spazio di libertà in cui ci si forma e si possono sviluppare e ad approfondire il dialogo, l’ascolto e il racconto. Un luogo dove l’artista, sia esso attore o danzatore, e lo spettatore si incontrano con uno scambio circolare, dove le storie raccontate e ascoltate diventano "terreno di comunione". Si dipana su questo filo conduttore del teatro nella sua funzione sociale e civile "Tram" Teatro di Residenza Artistica Multipla al Teatro della Limonaia, con la direzione artistica di Atto Due, Associazione Teatro della Limonaia e Company Blu al via dal 4 novembre. La stagione alternerà spettacoli di teatro e danza contemporanea proseguendo, con un lungo calendario di appuntamenti fino al prossimo giugno. Lo spettacolo d’esordio (sabato alle 20,30), è una produzione Atto Due che ha scelto di racchiudere i lavori presentati sotto il titolo e ‘filo rosso’ "Divergenze": in scena "Rette parallele sono l’amore e la morte" di e con Oscar De Summa. Il secondo appuntamento (l’11 novembre alle 21) sarà con la danza, "Playground", un esperimento di performance partecipativa a cura di Maria Novella Tattanelli nel quale l’azione si svolge all’interno di un ‘campo’ dove il performer entra in relazione con il pubblico. A seguire "Fallen angels" con regia coreografia e luci di Michael Incarbone. Alla danza sarà dedicata anche la serata del 12 novembre con "Contact Improvisation Italian Style" incontro con Alessandra Sini seguito da "Fermentazioni", produzione Company Blu. Il primo spettacolo di Intercity Winter, nel prossimo febbraio, sarà "De Profundis The sound of Silence" dal De Profundis di Oscar Wilde con Dimitri Milopulos. La stagione accoglierà anche, dal primo al 3 marzo 2024, la rassegna "Sesto Jazz Festival" a cura della scuola di musica Bruno Bartoletti.

S.N.