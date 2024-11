Taxi, libertà di orari nei giorni del G7 sul turismo

FIRENZE

Libertà di orari per i tassisti nei turni di servizio dal 7 al 17 novembre, giorni in cui la città oospiterà il G7 del turismo.

L’estensione straordinaria del servizio è stata concordata ieri durante l’incontro tra l’amministrazione comunale, le cooperative dei tassisti, le organizzazioni sindacali e le associazioni di catogoria.

L’intesa già prospettata con le cooperative la scorsa settimana per la libertà di orari nei turni di servizio – fatti salvi i limiti di legge – nasce dalla necessità di garantire un numero di auto in strada adeguato all’aumento delle richieste di taxi previsto in quel periodo.

Per quanto riguarda le soluzioni per l’adeguamento del servizio alle esigenze cittadine in condizioni ordinarie, al momento non sono state raggiunte intese – si legge in una nota diffusa ieri dal Comune – ma le parti si sono impegnate a rivedersi dopo la settimana del G7 per avviare un confronto che porti ad una pianificazione del servizio per il 2025 prima del 24 dicembre prossimo, data di inizio del Giubileo.

Nello specifico nell’incontro di ieri l’assessore allo sviluppo economico e al turismo Jacopo Vicini ha ripetuto ai sindacati la proposta di estendere a tutto l’anno la possibilità di impiegare una seconda guida per ogni licenza, da impiegare sulla relativa auto per incrementare a 14 il numero di ore complessive di servizio giornaliero; questa soluzione porterebbe ad un aumento della presenza di auto in servizio sulle strade cittadine, ma sul tavolo restano ancora da affrontare alcune questioni.

Cooperative e sindacati dei tassisti hanno in ogni caso espresso un giudizio favorevole sui risultati della sperimentazione estiva della seconda guida, attuata dal Comune in accordo con le cooperative e le organizzazioni sindacali dei tassisti nel periodo di sei mesi dal 15 aprile al 15 ottobre scorsi.