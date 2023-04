Tav, scavi in partenza a fine maggio Da Rfi pronto un tesoro di 60 milioni

La talpa è pronta a entrare in azione al massimo entro fine maggio. Per fine mese, se tutto filerà liscio, comincerà a mangiarsi il primo boccone dei 6 chilometri e 300 metri di terra che, con due gallerie parallele a 20 metri di profondità formerà il passante sotterraneo che poi si collegherà in superficie a nord fra le stazioni di Firenze e Castello e Rifredi e a sud presso la stazione di Campo di Marte.

L’annuncio è arrivato ieri in Consiglio Comunale dall’assessore alla Mobilità, Stefano Giorgetti, in risposta a una domanda del capogruppo di FdI, Alessandro Draghi. "Entro fine maggio – ha spiegato l’assessore – come confermato da Rfi, dovrebbero partire i lavori per lo scavo. Nell’accordo con Rfi è previsto anche che sia riattivato anche il punto informativo Tav". Le attività propedeutiche sono in corso da questa estate.

I lavori potrebbero portare aria fresca nelle casse comunali con un’iniezione di fondi che si tradurrà in nuove opere per la città. Gli accordi infatti prevedono che Rfi, una volta che la fresa avrà iniziato a scavare, versi la seconda tranche delle risorse previste come oneri di compensazione al passante sotterraneo. La cifra si aggira intorno ai 60 milioni di euro che si tradurranno in infrastrutture. Un capitolo, questo, che Palazzo Vecchio è pronto a tirare fuori dal cassetto per passare all’incasso. Con il via ai lavori scatterà anche la riapertura del punto informativo gestito dal Comune che sorgerà al Parterre e l’aggiornamento del sito internet. Su questo punto è arrivato il cartellino giallo di Fratelli d’Italia. "A due mesi dall’avvio dei lavori – ha replicato Draghi all’assessore – non ci sono informazioni disponibili per i cittadini interessati. Giorgetti ci ha detto che il sito sarà ripristinato. Noi insistiamo invece perché un infopoint possa essere aperto, almeno uno o due giorni la settimana, al Parterre".

Sul fronte dei lavori lungo il tracciato sotterraneo verrà realizzata la nuova stazione Belfiore, progettata dallo studio di architettura Foster e dalla società di ingegneria Ove Arup and partner. La stazione sarà collegata a Santa Maria Novella con il people-mover, con la linea 2 del tram e la nuova fermata ferroviaria di superficie.

cla.cap