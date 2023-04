Tav Firenze, Giorgetti: “I lavori sullo scavo partiranno entro fine maggio”

Firenze, 3 aprile 2023 - I lavori per lo "scavo" del passante Tav a Firenze "dovrebbero partire entro fine maggio, come confermato da Rfi. Nell'accordo con Rfi è previsto anche che sia riattivato" anche il punto informativo "Tav". Lo ha detto l'assessore alla mobilità del Comune di Firenze Stefano Giorgetti rispondendo in Consiglio comunale a una domanda del capogruppo Fdi Alessandro Draghi.

"A due mesi dall'avvio dei lavori - ha replicato Draghi - non ci sono informazioni disponibili per i cittadini interessati. Non esiste più l'infopoint creato dieci anni fa al Parterre, e non funziona più neppure il sito internet www.passantefirenze.it. Oggi Giorgetti ci ha detto che il sito sarà ripristinato. Noi insistiamo invece perché un infopoint possa essere aperto, almeno uno o due giorni la settimana, al Parterre".

Niccolò Gramigni