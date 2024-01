Taste Il gusto torna alla Fortezza. I colori? Sono cibo per gli occhi

Una grande tavola imbandita con 664 aziende e oltre 50 eventi. Alla Fortezza da Basso torna, dal 3 al 5 febbraio, l’appuntamento con ’Taste’, XVII edizione del Salone del gusto, dedicato al made in Italy, organizzato da Pitti Immagine.

Rivolta ai professionisti del settore food & beverage, la kermesse sulla alla cultura contemporanea del cibo è aperta al pubblico, che potrà gustare e comprare i prodotti in fiera. Il percorso espositivo di Taste presenta importanti novità, con prodotti iconici e di tendenza, eccellenze artigianali e produzioni innovative, oltre al design dedicato alla tavola.

"Taste continua a crescere, ma non solo in termini quantitativi – commenta Agostino Poletto, direttore generale di Pitti Immagine – In 17 edizioni, il numero delle aziende è ovviamente salito, ma le sempre più numerose richieste di partecipazione sono selezionate in maniera accurata con le maglie strette della qualità, pensando alle esigenze del nostri interlocutori, ossia professionisti del mondo food sempre più internazionali e preparati".

’Colors are served’ è il tema di questa edizione, ricordando che i colori sono cibo per gli occhi. Non manca un progetto speciale: ’New egg’ di Giannoni & Santoni che presentano la collezione di pollai domestici del duo artistico Vedovamazzei, a cura di Nicolas Ballario, con il contributo del produttore di uova di alta qualità Paolo Parisi.

Tre le sezioni in cui è suddiviso il percorso: Taste tour, Taste spirits e Taste tools. Al padiglione delle Ghiaie sono previste le attività parallele a quelle espositive: l’Unicredit Taste Arena accoglierà i Ring di Davide Paolini, i Talks e altri gli eventi; il ristorante a cura di ’Filippo-Ristorante a Pietrasanta’, e infine il Taste Shop. Coldiretti dedicherà particolare attenzione all’olio, anche con l’incontro ’Cambiamenti climatici e mercati, il futuro dell’olio extravergine di oliva’.

Ricchissimo il fuorisalone. Il 2 febbraio si svolge ad esempio il ’San Frediano is Coolored’, il primo Fuori di Taste di Quartiere. Il 5 febbraio a Palazzo Portinari Salviati ci sarà Club Sandwich Mania, a ristorante di Atto di Vito Mollica, sfida al miglior Club Sandwich organizzata da Davide Paolini, Gianni Mercatali e Gruppo Editoriale.

Sabato 3 febbraio è in programma ’Pieve di Campoli ..all’Opera!’, col museo dell’Opera del Duomo di Firenze che organizza un percorso culturale ed enogastronomico, con i prodotti dell’azienda olio vitivinicola dell’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero, valorizzati da Vito Mollica e degustati nel Museo dell’Opera.

Programma su https://taste.pittimmagine.com/it