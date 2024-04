Tassa sui rifiuti . Disponibili online i bollettini di pagamento

Sono disponibili online i bollettini per il pagamento delle due rate dell’acconto Tari 2024, con scadenza 31 maggio e 30 settembre. La documentazione può essere scaricata accedendo con Spid al portale dei Servizi tributari del Comune di Sesto Fiorentino, all’indirizzo https://sestofiorentino.comune-online.it/web/home/servizi-tributari. I documenti verranno comunque inviati nelle prossime settimane a ciascun utente secondo la modalità prescelta (cartaceo, email o Pec); da quest’anno, inoltre, l’avviso di pagamento TARI sarà inviato automaticamente anche tramite l’app IO un mese prima della scadenza. Fino al prossimo 16 maggio possono essere anche presentate le domande per il bonus idrico integrativo comunale. Il beneficio può essere richiesto dai nuclei familiari con Isee inferiore a 16mila euro. Tutte le informazioni sul bando e sulle modalità di presentazione delle domande sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Sesto Fiorentino, all’indirizzo https://bit.ly/BonusIdrico24. Anche in questo caso le richieste dovranno essere presentate esclusivamente online.