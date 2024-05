Tari, il Comune esulta: "Importi della tassa ridotti 1.5 per cento"

Importi ridotti per la Tari, quest’anno, a Sesto. Complessivamente – come fa direttamente sapere l’Amministrazione comunale - la tariffa totale dovuta dal Comune di Sesto Fiorentino per il 2024 è più bassa dell’1,5% rispetto all’anno precedente, attestandosi a 12,3 milioni di euro. A questa riduzione, cui nei giorni scorsi ha plaudito la CNA della Piana Fiorentina, hanno contributo, tra gli altri fattori, il recupero dell’evasione operato dal Comune e la rinuncia da parte di Alia di chiedere il recupero dell’inflazione. In particolare, la diminuzione della tariffa si riflette in bolletta con un calo dell’importo che varia da un -1,5% a un -3,5% a seconda dei casi che sarà calcolato in occasione del saldo di dicembre, essendo gli acconti di maggio e settembre basati, come da normativa, sulla tariffa 2023. Intanto c’è tempo fino al 31 di questo mese per il pagamento della prima rata della Tari 2024. I bollettini e il riepilogo della propria tariffa sono disponibili sul portale dei Servizi tributari del Comune di Sesto Fiorentino, all’indirizzo https://sestofiorentino.comune-online.it/web/home/servizi-tributari.