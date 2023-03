Tanti eventi dal 18 al 27 marzo per festeggiare la seconda edizione del Capodanno fiorentino

Un cartellone di eventi, dal 18 al 27 marzo, per festeggiare il Capodanno fiorentino. Torna per la seconda edizione con un programma ancora più ricco e variegato la “Settimana del Fiorentino”, l’iniziativa promossa dal Comune per promuovere e valorizzare le tradizioni cittadine in collaborazione con associazioni di categoria, associazioni culturali, centri commerciali naturali e tante altre realtà. Eventi e mostre dedicate a costumi e cultura cittadina, visite guidate speciali e ‘passeggiate’ con Luciano Artusi, tra i protagonisti personaggi chiave per la città come l’attore Alessandro Benvenuti, Marco Vichi, ‘padre’ letterario del commissario Bordelli, e ancora una serata dedicata a Francesco Nuti. E poi un Pinocchio gigante, composto da materiali di riciclo, opera di Edoardo Malagigi, che arriverà venerdì nel cortile di Michelozzo a Palazzo Vecchio, per onorare un’altra figura ‘simbolo’ come il burattino ideato da Carlo Lorenzini, a 140 anni dalla prima pubblicazione. La presentazione della Settimana del Fiorentino ieri a Palazzo Vecchio con la vicesindaca e assessora a Turismo e Cultura Alessia Bettini, l’assessore alle Attività produttive Giovanni Bettarini, il consigliere delegato alla valorizzazione della Fiorentinità Mirco Rufilli, il consigliere speciale del sindaco alle tradizioni popolari Michele Pierguidi, la presidente del quartiere 3 Serena Perini.