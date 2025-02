Farmacie comunali: "Agende piene per i tamponi. Cercheremo di incrementare il servizio"

Firenze, 13 ottobre 2021 - “Mediamente nelle nostre farmacie riusciamo a fare venti tamponi l'ora. Siccome abbiamo le agende tutte piene, stiamo valutando di incrementare l’offerta in vista del 15 ottobre”. Maria Vannuzzi è direttrice retail delle ventuno farmacie comunali di Firenze. Al momento, spiega, “i tamponi vengono fatti in quattro farmacie: Varlungo, San Niccolò, via Pratese e via Canova, l’unica, quest’ultima, a fare servizio anche domenica mattina, per un totale di 34 ore settimanali”.

“Le agende sono strapiene - ribadisce Vannuzzi -. La prenotazione si fa online attraverso il nostro sito. Al massimo, si può prendere appuntamento per 15 giorni. Per un mese no, perché altrimenti si rischiano troppe cancellazioni”. Ieri erano completate tutte le disponibilità, fino a domenica. Se si cerca un posto, c’è da aspettare metà della settimana prossima. Viene da pensare che qualche non vaccinato non riuscirà sempre ad effettuare il tampone per ottenere il Green Pass.

“Noi ce la mettiamo tutta per venire incontro alle esigenze di chi ci richiede il tampone - conclude Vannuzzi -. Si tratta di una platea molto variegata, composta prevalentemente da adulti. Prima, invece, vedevamo più giovani che avevano bisogno della certificazione per viaggiare”.