Talenti al chiar di Lunaria Il borgo pronto a splendere

CALENZANO

di Sandra Nistri

Aria, acqua, terra, fuoco con un occhio, però, rivolto alla regina della manifestazione: la luna. Ruoterà attorno ai quattro elementi della natura la prossima edizione di Lunaria, il festival delle arti di strada che, sabato 17 e domenica 18 giugno, tornerà ad animare il borgo medievale di Calenzano Alto. Oltre 70 gli artisti nelle due serate su un ‘palcoscenico naturale’ con gli spettatori accolti da figuranti e personaggi che li trasporteranno in uno scenario pieno di magia: gli spettacoli saranno a orari sfalsati in modo da dare a tutti la possibilità di vedere ogni rappresentazione. La direzione artistica, promossa dal Comune e organizzata dall’Associazione Turistica di Calenzano, è affidata all’associazione Le Petit Voyage. "Lunaria è una manifestazione consolidata – ha sottolineato ieri presentando l’iniziativa l’assessore alla Cultura, Irene Padovani – che richiama visitatori da tutta la regione, ma puntiamo a farla crescere ulteriormente. L’obiettivo è valorizzare gli artisti consegnando loro un palco di prestigio come il nostro borgo e, contemporaneamente, far scoprire il Castello di Calenzano Alto". La suddivisione fra i quattro elementi della natura sarà evidente anche ‘visivamente’: "Ci saranno quattro aree – hanno detto Emiliano Buttaroni e Evelyn Di Biase de Le Petit Voyage – ciascuna dedicata a un elemento naturale". Non solo arte, ma anche street food: "Anche quest’anno – ha spiegato Niccolò Taiti, presidente dell’Atc – si potranno trovare gli stand di cibo di strada in piazza San Niccolò, in piazza Belvedere e nel giardino del Castello". Il costo dei biglietti è 8 euro, 6 euro il ridotto ( da 6 a 12 anni, per i soci Coop e di Atc), gratis fino a 6 anni; saranno acquistabili in prevendita su Ticket One. La manifestazione sarà aperta dalle 19 alle 23.45, con l’apertura delle casse alle 18.