Tajani a Coverciano, Spalletti diventa ambasciatore dello sport nel mondo

Firenze, 9 ottobre 2023 - Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani è in visita a Coverciano dove è iniziato il raduno della Nazionale per preparare le partite con Malta e Inghilterra valide per le qualificazioni europee. Tajani si è fermato a pranzo con il commissario tecnico Luciano Spalletti e i giocatori che nel pomeriggio svolgeranno il primo allenamento. Tajani ha consegnato a Coverciano una pergamena al ct azzurro Luciano Spalletti, che diventa ambasciatore dello sport d'Italia nel mondo. "Sono venuto qui per nominare ambasciatore dello sport d'Italia nel mondo mister Spalletti non solo perché è l'allenatore della nostra Nazionale, ma perché lo ritengo una persona per bene , con dei valori", il commento di Tajani.