Taglio del nastro a Scandicci: Fiera con 300 espositori fino al 15 ottobre

Taglio del nastro, buona la prima. E’ partita la fiera di Scandicci, ieri mattina la cerimonia di inaugurazione con le esibizioni del Coro delle Voci bianche della Scuola di Musica di Scandicci e dell’Accademia Musicale di Firenze, della Filarmonica Vincenzo Bellini, seguite dallo Spettacolo del Dragone a cura dell’associazione Italia Cina e dall’esibizione della Scuola del Fiume di Scandicci. Tanti gli appuntamenti della kermesse cittadina che si terrà in città fino al 15 ottobre prossimo. Gli spazi espositivi vanno da piazza Resistenza a De Andrè, oltre 20 mila metri quadri e circa 300 espositori.

Tre sono ingressi: in via Pantin (lato Municipio), via Francoforte sull’Oder (lato via Pascoli) e dalla fermata della tramvia De Andrè; l’area Fiera è dotata di sistemi innovativi per il conteggio immediato dei visitatori presenti, al fine di garantire il massimo della sicurezza. Oggi, giovedì 12 (giorno del Fierone) e sabato 14 l’orario è dalle 10 a mezzanotte, domenica 15 dalle 10 alle 22, gli altri giorni feriali dalle 16 alla mezzanotte. Ricco programma di incontri pubblici nello spazio istituzionale, tra cui la presentazione del progetto del Pronto soccorso dell’Ospedale San Giovanni di Dio (domani alle 18, alla presenza del presidente della Regione Eugenio Giani).

Venerdì 13 alle 18,30 "Il Sindaco e la città", con l’intervista al sindaco Sandro Fallani, e infine domenica 15 (ore 18,30) "La parola alla Giunta – I progetti per il futuro della città". Come negli ultimi anni il Fierone (giovedì 12) si tiene dalle 7 alle 23, con oltre 180 banchi lungo via Allende, via Buozzi, via Mazzini, piazza Gramsci, via Spinelli, via Mangani, piazza Matteotti e piazza Piave, su una lunghezza complessiva di oltre 1,3 chilometri.