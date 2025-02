T-red e autovelox: è tempo di multe. Più sicurezza nelle strade pericolose

Occhi elettronici: è il momento dell’attivazione. Nei prossimi giorni, infatti, entreranno in funzione, su alcune strade di Calenzano particolarmente battute, i nuovi dispositivi elettronici già annunciati anche nell’ambito della recente presentazione del report della polizia municipale di Calenzano. In particolare, il prossimo sabato, con l’inizio di marzo, sarà operativa, dopo un periodo di sperimentazione, la telecamera t-red al semaforo dell’incrocio tra via Puccini e via del Molino che sarà attiva 24 ore al giorno.

Il 10 marzo sarà poi la volta del velox in via Dante Alighieri, in direzione Sesto Fiorentino. All’appello manca ancora, per il momento, un terzo dispositivo: l’autovelox previsto nella battutissima via del Pratignone nella direzione opposta a quello già montato ed attualmente in funzione per il quale non è ancora stata annunciata la data di attivazione.

Obiettivo dichiarato dell’operazione quello di mettere in sicurezza arterie nevralgiche e in cui, in passato, si sono verificati incidenti anche mortali (in particolare investimenti di pedoni). Il tutto partendo da dati precisi: stando proprio al resoconto 2024 della municipale calenzanese, infatti, via Dante Alighieri è una delle strade dove si è verificato il maggior numero di sinistri (13), insieme a via Vittorio Emanuele, Sp8, via di Prato e via del Pratignone. Le cause, dicono i rilievi, sono per il 30% da attribuire all’eccesso di velocità e per il 30% a sorpassi vietati. Cause su cui potrebbe influire e non poco, almeno questo è l’auspicio, la presenza di telecamere che dovrebbero rappresentare un deterrente: "Sappiamo che l’eccessiva velocità – commenta infatti l’assessore alla Polizia municipale Marco Venturini – continua a essere uno dei motivi all’origine degli incidenti. I dispositivi elettronici aiuteranno a ridurre l’andatura e, nel caso di via Puccini, sarà anche un’ulteriore tutela verso i pedoni, visto che riguarda l’incrocio proprio in corrispondenza del polo scolastico più frequentato di Calenzano".

I ‘numeri’ per ora confermano questa previsione: la presenza di un apparecchio per il controllo della velocità in via del Pratignone, infatti, ha portato ad una evidente riduzione dell’incidentalità in una delle strade a più alto volume di traffico del territorio. Vantaggio che si è accompagnato anche a un introito non da poco per le casse comunali visto che in un solo anno le sanzioni erogate grazie all’apparecchio sono state pari a ben 400mila euro. Proventi che i nuovi apparecchi potrebbero far incrementare, fra l’altro, in maniera notevole.