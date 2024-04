’Svuota la cantina’. Iscrizioni in apertura esclusivamente online

I banchi di "Svuota la cantina" torneranno a invadere strade e piazze del centro cittadino il prossimo 19 maggio per l’edizione primaverile della manifestazione che, ogni anno, riscuote un grande successo di espositori e pubblico. Il regolamento completo, le modalità di iscrizione e tutte le informazioni saranno pubblicate sul sito istituzionale nelle prossime settimane ma, in linea con quello che è sempre stato lo spirito dell’iniziativa, non saranno ammessi partecipanti iscritti nel Registro delle Imprese oppure che esercitino in modo professionale attività artigianale e/o commerciale e si potranno scambiare o vendere, a prezzi contenuti, solo oggetti usati di proprietà degli assegnatari dei banchi. Le iscrizioni saranno aperte, solo per i residenti a Sesto, a partire dal 24 aprile e potranno essere effettuate solo ed esclusivamente previa autenticazione con Spid. I cittadini che necessitassero di informazioni sull’utilizzo dello Spid possono avvalersi del Punto di Facilitazione Digitale Se-Sto Connesso.