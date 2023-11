Svolta green alle Piagge. Nasce un parco sostenibile

Un grande parco inclusivo, verde, energeticamente sostenibile e attrezzato dove oggi c’è solo un prato incolto, racchiuso in un’area periferica a sud di via Pistoiese alle Piagge. E’ il progetto approvato dalla giunta di Palazzo Vecchio, su proposta dell’assessore all’ambiente Andrea Giorgio, per un investimento totale di 850 mila euro, nell’ambito del programma sperimentale ‘Dateci spazio’ del ministero delle Infrastrutture. La Direzione ambiente ha infatti ideato il progetto che ha vinto il bando ministeriale che ha portato a un finanziamento per 500 mila euro e il cofinanziamento del Comune. Tra i punti qualificanti del nuovo parco, l’accessibilità per tutti e un ‘campo’ di 300 pannelli fotovoltaici che oltre a dare energia per l’illuminazione del parco e dell’area circostante potrà contribuire alla prima Comunità energetica della zona.

"Una nuova area verde per tutti e per tutte – dichiara l’assessore all’ambiente Andrea Giorgio – che è anche un po’ il simbolo della città che vogliamo: una città aperta, includente e inclusiva, che non lascia fuori nessuno e che si allea con gli attori del territorio per creare nuova comunità e nuovi percorsi partecipativi; una città verde e sostenibile grazie alle energie rinnovabili; una città che premia la mobilità ‘verde’ e porta in periferia il mezzo di trasporto più ecologico, la tramvia". Quella dei pannelli è una novità mai sperimentata in città, perché diventano uno strumento per ombreggiare un’area altrimenti sempre assolata e allo stesso tempo contribuiranno a abbassare le emissioni di CO2 della città. Nel progetto è prevista la nascita di un impianto fotovoltaico sospeso con 300 pannelli con un risparmio di emissione di anidride carbonica di 45 mila chili l’anno.

Il parco prenderà il posto dell’isolato compreso tra via dell’Osteria e via Veneto alle Piagge, in un’area periferica che molto ha risentito dell’urbanizzazione frettolosa degli anni Ottanta e nella quale è in corso un processo di riacquisizione degli spazi e di miglioramenti sostanziali della qualità della vita, a partire dalla nuova viabilità legata allo sviluppo della linea tramviaria che proprio in via dell’Osteria avrà una fermata. Sempre in quell’isolato , inoltre, è prevista la realizzazione di un centro polivalente.

A.P.