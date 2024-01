Svolta Campo di Marte. Il centro commerciale tolto dal Piano operativo: "Vittoria dei residenti"

Dal progetto di riqualificazione dello stadio Artemio Franchi sparisce la destinazione commerciale di un’area pari a 15mila metri quadri: significa niente centro commerciale e saranno felici gli abitanti del Quartiere di Campo di Marte, da sempre contrari a questa opzione.

L’indicazione di Palazzo Vecchio – anticipata nell’agosto scorso dal sindaco Dario Nardella – è ora ufficiale anche se la scheda su Campo di Marte dovrà comunque passare dal vaglio del Consiglio comunale, quando si voterà il Piano operativo. Il Comune, si legge nella controdeduzione a un’osservazioone presentata da Italia Nostra il 23 giugno 2023, ha deciso di "eliminare la previsione di trasformazione delle superfici dedicate ad attività economiche, lasciando il parco, variamente attrezzato, come unico elemento caratterizzante l’area di Campo di Marte nord".

"E’ una buona notizia per la residenza del Quartiere 2 e per la cittadinanza intera", dicono Roberto De Blasi (M5s), Antonella Bundu (Spc) e Dmitrij Palagi (Spc), che hanno reso noto il contenuto della risposta del Comune. "Un centro commerciale non s’ha da fare, né ora né mai", chiarisce De Blasi.

Nel pomeriggio in molti intervengono, tra cui il presidente del Quartiere 2 Michele Pierguidi. "Sono stato il primo – afferma - a chiedere lo stralcio della previsione della galleria commerciale e dell’hotel dal progetto Arup per il rifacimento del Campo di Marte. Siamo arrivati alla decisione di non procedere con l’hotel e l’area commerciale in seguito a quanto deciso dal Quartiere 2 e dal sindaco Dario Nardella, e stupisce che ci sia chi se ne accorge solo oggi". Il presidente della Commissione urbanistica di Palazzo Vecchio Renzo Pampaloni se la prende con De Blasi, Bundu e Palagi affermando di essere "stupito" dalle loro dichiarazioni e dicendo che "c’è chi è alla disperata ricerca di piazzare bandierine". "Ha vinto il comitato Vitabilità", sottolinea il consigliere comunale del M5s Lorenzo Masi a proposito del stop al centro commerciale. Dal punto di vista politico la polemica non manca ed è legata a due atti: un ordine del giorno della Sinistra e una mozione del Pd (illustrata dal capogruppo Nicola Armentano), entrambi rinviati e piuttosto simili nei contenuti. L’ordine del giorno della Sinistra, dell’ottobre scorso, chiedeva espressamente di "cancellare la previsione di una galleria commerciale e un nuovo hotel a Campo di Marte", la mozione Pd, illustrata a dicembre, chiedeva di "rivalutare le funzioni e le infrastrutture previste nell’area definita dalla scheda urbanistica".

"Noi avevamo fatto un ordine del giorno ma non è mai stato discusso, è stato parcheggiato", attacca Palagi. Dal Pd l’indicazione è stata invece quella di "analizzare tutte le osservazioni pervenute sul tema". Polemiche su polemiche, ma intanto si viaggia con qualche certezza in più sull’area, per la gioia delle attività commerciali di Campo di Marte.

Niccolò Gramigni