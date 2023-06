"Svarione normativo, durerà poco"

"La norma sugli stop agli affitti brevi di Firenze rischia di essere uno svarione normativo che durerà ben poco. Il tema degli affitti brevi è reale ma per tante famiglie questa è una opportunità, sia per chi affitta sia per gli ospiti. Forse il tema riguarda chi ha diversi, tanti immobili, e di fatto non rispetta le regole del mercato ricettivo. Se si vuole affrontare il tema non si faccia quindi di tutta l’erba un fascio".

Così Gabriele Toccafondi di Italia Viva sulla sua pagina Facebook.

"Per quanto riguarda Firenze – conclude – non mi aspetto slogan su norme che finirebbero subito al Tar, ma indirizzi e soluzioni per altri temi. Mi preoccupa la situazione del Teatro del Maggio e del suo debito, la situazione impressionante di microcriminalità e di quasi impunità che riguarda molto reati, l’aggressività di tanti, troppi ragazzi. La paradossale situazione dello stadio Franchi e di dove giocherà la Fiorentina per almeno due anni. Il non avere idea di dove porteremo i rifiuti prodotti, differenziati e non, e quanto dovremmo pagare. Se la nuova pista di Peretola dopo 30 anni di discussioni verrà fatta o meno e se i comuni limitrofi, anche governati dal Pd, faranno l’ennesimo ricorso ai Tar".