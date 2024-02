Suoni e rumori: rischi e benefici. Ecco un progetto didattico

È ormai noto che l’esposizione all’ inquinamento acustico incide sulla salute. I danni fisici sono molteplici e differiscono in base alle caratteristiche del rumore prodotto: tra questi distinguiamo in danni uditivi acuti (ovvero intensi e di durata breve) o cronici (se l’esposizione è prolungata) che possono causare vertigini, ronzii e insensibilità uditiva e danni extra uditivi come disturbi del sonno e stress con conseguenze su sistema nervoso e immunitario.

Per sensibilizzare i ragazzi a questa problematica, la nostra terza media ha aderito ad un progetto proposto da "Vie en.ro.se.", una società di ingegneria ambientale e civile, specializzata nella progettazione e consulenza di alto livello sulle tematiche dell’acustica ambientale, edilizia e architettonica, intitolato "Suoni e rumori: un percorso per capire i rischi e i benefici" che intende promuovere verso i più giovani attività di attenzione al rumore e di valorizzazione dei suoni positivi e dei paesaggi sonori.

Attraverso alcuni video con protagonista Noisella, personaggio animato, ingegneri e architetti hanno introdotto il concetto di meccanismo uditivo, ponendo l’attenzione anche a gesti semplici e quotidiani come l’ascolto di musica in cuffia in sicurezza. La guida virtuale ha accompagnato la classe tra fondamenti di acustica edilizia e ambientale, soluzioni per la mitigazione del rumore e per il raggiungimento di un comfort acustico a scuola e non solo, con particolare attenzione alle campagne di misura oggettive e soggettive e alla strumentazione di misura utilizzata per esse.

I ragazzi hanno potuto, quindi, utilizzare il fonometro, uno strumento di elevata precisione che consente di rilevare il livello di pressione sonora alle varie frequenze, ricavando un valore che ha come variabili la sensibilità dell’orecchio umano e l’intensità dei rumori esterni percepiti a quella determinata frequenza.

Dopo una prima parte più teorica, la seconda terminerà con una passeggiata sonora con sosta in punti di ascolto preselezionati: tale attività si svolgerà in corrispondenza di una nuova fermata della linea T2 ed eventualmente a bordo della stessa e si concluderà con la somministrazione di un questionario per la valutazione della percezione del comfort da parte dei passeggeri della tramvia a seguito dell’implementazione di interventi migliorativi.