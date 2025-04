Successo per 'Lions in Piazza': oltre 300 visite mediche gratuite a Pelago

Lions in piazza a Pelago con oltre trecento persone arrivate in occasione delle visite specialistiche al Valdisieve Hospital. Si è conclusa con un grande successo l’iniziativa "Lions in Piazza: prevenzione gratuita per tutti", che si è svolta nello scorso fine settimana negli spazi della Casa di Cura Val di Sieve, organizzata dal Lions Club Pontassieve-Stibbert.

Durante l’evento, sono stati offerti servizi di visite mediche gratuite grazie alla collaborazione di tredici medici volontari. Complessivamente sono stati oltre trecento i cittadini che hanno avuto l’opportunità di sottoporsi a una serie di visite specialistiche dedicate alla prevenzione, in un’ampia gamma di aree della salute: angiologia, cardiologia, otorinolaringoiatria, urologia, ginecologia, nefrologia, oculistica, ortopedia, podologia e senologia.

Gli specialisti hanno svolto controlli importanti, come l’eco-doppler carotideo, ecg, pap test, misurazione della pressione, test del psa, e visite per la prevenzione del tumore al seno e altre patologie. L’iniziativa ha avuto un’ottima risposta da parte della comunità, con molte persone che, anche in assenza di sintomi, hanno scelto di prendersi cura della propria salute e ricevere consulenze mediche gratuite.

Questo successo dimostra l’importanza di sensibilizzare alla prevenzione, aspetto fondamentale per il benessere di ogni individuo, in particolare per chi ha difficoltà ad accedere a controlli regolari. All’iniziativa hanno presenziato anche i sindaci di Pontassieve, Carlo Boni, e Pelago, Nicola Povoleri, che hanno voluto rivolgere un ringraziamento particolare ai medici, ai soci Lions ed a tutti i volontari che hanno dedicato il loro tempo e la loro esperienza per il buon esito della giornata.

Leonardo Bartoletti