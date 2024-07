Sturiale, alunni spostati alla Verdi: "Struttura idonea per accoglierli"

Scuola Verdi: dopo le perplessità dei genitori sul trasferimento dei ragazzi dalla Sturiale, l’amministrazione effettua un nuovo sopralluogo. L’assessore alle opere pubbliche, Salvatore Saltarello, ha infatti ispezionato il plesso coi tecnici per dare una risposta alle famiglie che avevano sollevato dubbi sulle condizioni della scuola. "Abbiamo eseguito un nuovo sopralluogo con i nostri tecnici anche ieri mattina presso la scuola ex Turri – ha detto Saltarello –. La struttura è idonea all’accoglienza dei bambini della scuola dell’infanzia Sturiale che si sposteranno lì a seguito dell’inizio dei lavori della nuova Gabbrielli. Già negli anni scorsi sono stati eseguiti i controlli necessari per garantire l’adeguatezza degli spazi, a seguito dei quali sono stati effettuati gli interventi necessari, come ad esempio per lo "sfondellamento" dei solai, problematica rilevata e risolta sia nella struttura ex Turri che negli altri edifici scolastici del territorio. Nelle prossime settimane verranno realizzati altri interventi di miglioramento. Questa struttura è stata in funzione normalmente fino allo scorso anno scolastico; come sempre, l’obiettivo primario dell’amministrazione è e sarà garantire la sicurezza e l’adeguatezza di tutti gli spazi scolastici destinati ai nostri ragazzi".

I genitori avevano lanciato un grido d’allarme dopo aver letto una delibera del 2021 nella quale i tecnici avevano evidenziato alla giunta di allora la necessità di un intervento rapido per sistemare la scuola, che aveva diversi problemi.