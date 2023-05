Studenti Usa in sala operatoria

Quindici studenti di Medicina della South Florida University sono al Santa Maria Annunziata e al San Giovanni di Dio a Torregalli come "observator", seguiti da Andrea Gavazzi, urologo dirigente medico e referente della Chirurgia robotica a Ponte a Niccheri. Terrà per loro anche qualche lezione online, ma il cuore della visita sarà l’attività di osservazione in sala operatoria, durante gli interventi di chirurgia generale, urologia, ginecologia, ortopedia e chirurgia plastica, mentre al San Giovanni di Dio in chirurgia vascolare. "E’ una bella opportunità – dice Gavazzi – sospesa per via del Covid". Gli studenti rimarranno in Italia fino a metà giugno.