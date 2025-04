Studenti toscani a confronto: la mediazione dei conflitti come strada verso il dialogo

Firenze, 9 aprile 2025- Il Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana ha promosso, con il patrocinio della Regione Toscana e in collaborazione con l’Associazione Nazionale Mediatori Professionisti, l’evento “La mediazione dei conflitti – Parole in gioco ed emozioni in campo”. La giornata si è svolta nell’auditorium di Sant’Apollonia a Firenze, ed ha visto la partecipazione di più di 140 studenti delle scuole secondarie superiori della regione. Un’iniziativa mirata a far conoscere il valore della mediazione come strumento di gestione pacifica dei conflitti, mostrando ai giovani come i medesimi principi adottati dai mediatori possano essere d’aiuto anche nelle sfide quotidiane e intergenerazionali. Ad introdurre l’incontro sono stati Bernard Dika, portavoce del presidente della Regione Eugenio Giani, e l’avvocato Pietro Beretta Anguissola, presidente di ANMP. Nel corso dei lavori, i professionisti dell’associazione hanno approfondito le competenze e le tecniche proprie della mediazione, favorendo un dialogo interattivo con gli studenti e sottolineando il ruolo centrale di ascolto, empatia e cura delle emozioni per ricercare accordi conciliativi efficaci.