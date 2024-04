Studenti stranieri in Italia, la metà sceglie Firenze: 18mila le presenze nel 2023-2024

Firenze, 19 aprile 2024 – Sono 18mila gli studenti stranieri che hanno scelto Firenze per il loro anno di studio all’estero. Per quanto riguarda l’Italia, invece, i ragazzi che nell’anno accademico 2023-2024 hanno optato per il Bel Paese per il proprio ‘Study Abroad’ sono 40mila.

La Toscana, seguita dal Lazio, fa da traino al settore, portando l’Italia al primo posto nel mondo come destinazione preferita, seguita dal Regno Unito (dati Open Doors Report 2023).

È quanto emerge dai risultati preliminari dello studio che l'Irpet sta svolgendo insieme ad Aacupi (association of american college and university programs in Italy) sull'impatto economico dei programmi universitari nordamericani in Italia. Si tratta di un aggiornamento dello studio realizzato nel 2012-2013, svolto con nuove e più affinate metodologie di indagine.

Ebbene, il settore degli Study abroad determina un apporto al Pil nazionale di circa 700 milioni di euro, tra gli investimenti delle istituzioni universitarie straniere in Italia, le spese dei ragazzi durante il soggiorno e l’indotto derivante dai viaggi di parenti e amici che arrivano in Italia per far visita agli studenti. Sotto il profilo occupazionale, la stima è di oltre 10mila posti di lavoro, ormai quasi tutti stabilizzati.

“Sono numeri importantissimi per l'economia nazionale e per le città interessate come Firenze, che da sola accoglie quest'anno circa 18mila studenti “on study abroad” - hanno detto l’assessora all’Università Titta Meucci e il presidente di Aacupi Fabrizio Ricciardelli -. Da questo nasce l'esigenza di consolidare e rafforzare la presenza qualificata delle università straniere sul nostro territorio, agevolandone l'insediamento e lo sviluppo. Impegno rinnovato convintamente dall’amministrazione".