Studenti o neolaureati appassionati di elettronica

Studente o neolaureato o semplicemente appassionato di tecnologia con eccellente attitudine commerciale, capacità di lavorare in squadra e disponibilità ad imparare e a lavorare su turni e nei fine settimana.

Questo l’identikit del candidato ideale per Mediaworld, che ricerca in Toscana addetti alle vendite per contratti part o full time, a tempo determinato. La multinazionale dell’elettronica seleziona personale in particolare per le sedi di Campi Bisenzio, Empoli, Figline Valdarno, Lucca.

Per informazioni e per candidarsi consultare la sezione "Lavora con noi" del sito www.mediaworld.it. Anche Unieuro ricerca addetti alla vendita. I posti vacanti sono nei negozi di Arezzo e Prato. La società, specializzata nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici, offre contratti a tempo determinato. Per candidarsi: unieurospa.com/it/lavora-con-noi.