Firenze, 17 aprile 2019 - Non c'è stata intossicazione alimentare per il gruppo di studenti pugliesi e campani in gita scolastica a Firenze. L'area Igiene pubblica e nutrizione dell'Azienda Usl Toscana Centro ha confermato infatti il contagio da norovirus (tipo G II) per i ragazzi della scolaresca di Taranto, ancora ricoverati all'ospedale Santa Maria Annunziata di Firenze.

Secondo l'azienda sanitaria si è trattato quindi di "una contaminazione di tipo ambientale verosimilmente avvenuta in un ambiente confinato". Il periodo di incubazione del norovirus è di 12-48 ore, mentre l'infezione dura dalle 12 alle 60 ore. "Pertanto, secondo quanto emerso dall'indagine epidemiologica effettuata dal dipartimento di igiene pubblica e nutrizione, i primi ragazzi ricoverati, già il giorno 12 aprile, hanno presumibilmente contratto l'infezione prima della partenza in gita.

I sintomi di questo tipo di virus sono quelli comuni alle gastroenteriti, e cioè nausea, vomito, soprattutto nei bambini. In qualche caso si manifesta anche una leggera febbre. La malattia non ha solitamente conseguenze serie e la maggior parte delle persone guarisce in 1-2 giorni senza complicazioni", spiega la nota. Il virus è altamente infettivo e bastano 10 particelle virali per dare vita a un'infezione. E' inoltre resistenti nell'ambiente, sopravvivono a temperature sopra i 60°C e anche in presenza di cloro, normalmente utilizzato per disinfettare le acque potabili. Per questo i primi ragazzi, "avendo passato alcune ore in un ambiente confinato ristretto, quale il pullman usato per il viaggio da Caserta, possono aver contagiato gli altri ragazzi della gita, causando successivamente la diffusione ambientale ed il contagio dell'altro gruppo presente nello stesso hotel".