Studenti in Erasmus. Patto con la Svezia

Tra Erasmus ed esperienze internazionali. Nell’ambito del programma europeo, gli studenti della scuola Bäckängsgymnasiet di Borås, in Svezia, sono in questi giorni ospiti dai loro coetanei della scuola Balducci di Pontassieve. Nel corso della loro prima giornata in Valdisieve gli studenti svedesi sono stati accolti nel Palazzo Comunale dall’amministrazione locale, che ha dato loro il benvenuto ufficiale. In questa occasione gli studenti hanno avuto l’opportunità di visitare alcuni luoghi significativi del nostro territorio, come la Sala delle Eroine e la Sala del Consiglio, dove si svolgono le principali attività politiche della città.

Inoltre, hanno visitato le mostre temporanee attualmente in corso, sia quella al Museo Geo che quella negli spazi delle Muratine. Si tratta di uno scambio culturale che fa parte del progetto Erasmus+ e che rappresenta un’importante occasione di dialogo e di arricchimento per i giovani studenti. Un’occasione per rafforzare i legami tra ragazzi e ragazze di diverse nazionalità, promuovendo anche una maggiore comprensione reciproca.

L’incontro che si sta svolgendo in questi giorni contribuisce inoltre a consolidare il ruolo della scuola come punto di riferimento per la formazione e per l’internazionalizzazione. Con l’Istituto Balducci ancora una volta protagonista.

Leonardo Bartoletti