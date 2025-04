Studenti e aspiranti imprenditori si sfidano per il Trofeo EYE: alla ricerca dell’idea migliore

Firenze, 29 aprile 2025 – Domattina sarà sfida tra aspiranti imprenditori fiorentini per vincere il Trofeo EYE e aprire la strada verso la creazione di una vera start up: va in scena l'atto finale dell’edizione numero 14 di EYE Ethics & Young Entrepreneurs, il percorso di innovazione imprenditoriale etica che sta coinvolgendo gli studenti della Città Metropolitana di Firenze, progetto promosso da Artes Lab e Confindustria Toscana Centro e Costa con il contributo di Fondazione CR Firenze. Domani nell’Auditorium dell’Innovation Center (Lungarno Soderini 21) i team composti da studenti degli istituti superiori Elsa Morante-Ginori Conti di Firenze, Liceo Classico Santa Maria degli Angeli di Firenze, del Russell Newton di Scandicci e del Giotto Ulivi di Borgo San Lorenzo presenteranno le loro idee di impresa a una giuria di esperti. La migliore, più fattibile, concreta e originale, sarà premiata col Trofeo EYE Migliore Idea d’Impresa Firenze 2025 e con premi da Creazioni Milly e poi approfondita attraverso una rete di professionisti e imprenditori, fino alla possibilità di diventare realtà. Gli studenti fiorentini vincitori del contest si sfideranno infine il 5 giugno nella sede della presidenza della Regione Toscana con gli studenti di Arezzo, Pistoia, Prato e Siena – territori dove il progetto EYE è attivo - per vincere il Trofeo EYE Toscana e il premio di 1000 euro promosso dalla società benefit Coleliwork. Saranno inoltre assegnate ai team di studenti ben 3 menzioni speciali, ossia quella ottenuta dai social, dai mentor del progetto e dagli AlumnEYE, giovani che partendo dai banchi di scuola con il progetto EYE hanno poi avviato una loro attività imprenditoriale. Chi le ottiene, può concorrere alla finalissima regionale. I ragazzi dei tre istituti superiori hanno partecipato in questi mesi, in parallelo ai loro studi, al laboratorio di ideazione d’impresa etica promosso da Artes Lab e Confindustria Toscana Centro e Costa con il contributo di Fondazione CR Firenze, alla scoperta del mondo dell’impresa e dell’innovazione: attraverso workshop, testimonianze imprenditoriali e visite in azienda e ai luoghi dell’innovazione imprenditoriale hanno imparato le basi dell’ideazione d’impresa con alla base l’etica. Ora sono pronti a proporre le proprie idee e provare a realizzarle davvero. EYE Firenze vede inoltre la collaborazione di Murate Idea Park, dello startup studio Nana Bianca e il patrocinio del Comune di Firenze. Alla giornata di presentazione delle idee EYE Firenze partecipano, tra gli altri, l’assessore all’innovazione del Comune di Firenze Laura Sparavigna, il vicepresidente di Artes LAB Matteo Forconi e il direttore di EYE Luca Taddei. La giuria è composta da Lorenzo Pini, imprenditore e founder di Urban Design, Matteo Forconi, avvocato e vicepresidente di Artes Lab APS, Viola Sorrentino, Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria e Lead Instrumentation Engineer di Baker Hughes, Elena Nanni, Coordinatrice di Murate Idea Park, Niccolò Mannini, Presidente dei Giovani Imprenditori di CNA Firenze Ecco le idee arrivate al contest finale e i loro ideatori: - STUDENTS’ CORNER App per recensire le scuole da parte degli studenti di Sibilla Boncompagni, Alessia Carini, Gemma Losi (Liceo Classico Santa Maria degli Angeli), Lorenzo Calonaci, Fabio Calsini, Lamine Fofana, Lapo Mastrantoni e Gabriel Pellecchia (Istituto “Russell Newton”) - ALLERTY: scansiona prodotti e scopri i valori dí nutrizione e trova alternative in base alle tue allergie di Keli Beqaraj, Margherita Giunti, Thomas Giuliani (Liceo delle Scienze Umane “Elsa Morante”), Giovanni Parenti, Matilde Del Taglia e Ginevra Sbaragli (Liceo Classico Santa Maria degli Angeli ) - LIVIT App per consigliare attività di prossimità di Ibraim Ameer, Paolo Bandini, Manuel Marchi, Riccardo Valentini (Istituto “Russell Newton”), Vittoria Del Chiaro e Viola Maffei ( Liceo delle Scienze Umane “Elsa Morante”) - STUDY EASILY Applicazione per migliorare il metodo di studio di Martina Bandinelli, Giulia Minopoli, Aurora Piva, Emma Zangarelli (Liceo delle Scienze Umane “Elsa Morante”) e Maddalena De Biasio e Teresa Palchetti ( Liceo Classico Santa Maria degli Angeli) - B&BF Piattaforma di prestiti peer to peer di Sofia D’Onofrio, Virginia Favilli( Liceo Classico Santa Maria degli Angeli), Gioele Conti, Valentina Fernandez e Igor Mannini (Istituto Russell Newton) - FRIENDLY CARE Servizio telefonico per aiutare persone che cercano supporto emotivo di Camilla Carnesecchi, Serena Fiorenzani, Viola Sartini ( Liceo delle Scienze Umane “Elsa Morante”), Cosimo Bracali, Jacques Byington e Alessandro Minucci (Liceo Classico Santa Maria degli Angeli) - dAImage software per predire rischi e sprechi nella gestione dei servizi pubblici di Matteo Coveri, Matteo Garuglieri, Leonardo Lai, Giulio Mascalchi, Davide Sentimenti (Liceo delle Scienze Umane “Elsa Morante”) - IV360 applicazione che permette di comprare casa a basso tasso e con visita 360 prima della visita fisica di Tommaso Cecconi, Gabriele Dumitru, Irene Mugnai e Diego Venni (Liceo delle Scienze Umane “Elsa Morante”) e Niccolò Giovannelli (Istituto Russell Newton) - App per la sicurezza dei turisti di Amalia De Polo, Riccardo Falcini, Pietro Panci, Ephram Rocchini e Lorenzo Tazzioli (Liceo Classico Santa Maria degli Angeli) - KISSLIT Spazio di aggregazione giovanile per la fruizione di contenuti di intrattenimento di Alisia Bianchi, Vittoria Checcucci, Eleonora Fibbi, Laura Testino (Liceo delle Scienze Umane “Elsa Morante”) e Manuel Ciappi (Istituto “Russell Newton”)