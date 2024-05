Studenti con disabilità. Lo studio Istat

Le famiglie con figli studenti potrebbero essere a breve contattate da Istat. L’istituto nazionale di statistica sta infatti svolgendo un’indagine che coinvolge nuclei familiari con bambini e ragazzi tra i 3 e i 17 anni, con e senza disabilità. La raccolta delle informazioni viene condotta su due campioni di famiglie, uno chiamato a compilare un questionario online e uno contattato per un’intervista telefonica che sarà effettuata dalla società Csa - Centro Statistica Aziendale Srl. L’obiettivo dell’indagine è conoscere i livelli di partecipazione dei ragazzi con disabilità nella scuola e nella società e l’efficienza di alcuni servizi a cui ricorrono le famiglie per la cura e l’accudimento dei loro figli. Si estende anche ai nuclei senza casi di disabilità in famiglia per registrare eventuali differenze nei livelli di partecipazione. Le famiglie contattate, se preferiscono avere chiarimenti prima di rispondere, possono chiedere delucidazioni direttamente all’Istat al numero verde gratuito 800.951155 oppure consultare la pagina del sito internet dell’Istituto dedicata all’indagine.