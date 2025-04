Troppo rumore: sì alla riconfigurazione delle strisce sonore in A1

Calenzano (Firenze), 11 aprile 2025 – Verrà fatta una nuova configurazione dei dissuasori di velocità sulla carreggiata nord dell'A1, all'altezza della galleria del Colle nel comune di Calenzano (Firenze). Autostrade per l'Italia ha così risposto alla richiesta del sindaco Giuseppe Carovani, che nei giorni scorsi aveva scritto alla società invitandola a trovare una soluzione alternativa all'attuale configurazione dei dispositivi, che generano rumore al transito dei veicoli, soprattutto quelli pesanti, creando un forte disagio ai residenti di Calenzano e in particolare della frazione del Colle.

La società ha comunicato al Comune che procederà con una nuova configurazione dei sistemi di rallentamento ad effetto acustico.

L'intervento sarà realizzato in occasione della chiusura del tratto già in programma nella notte tra oggi, 11 aprile e domani sabato 12 aprile. L'esito dei test, fa sapere Aspi, verrà costantemente monitorato e, dopo un periodo di osservazione rappresentativo, condiviso con il territorio. «Ringrazio Aspi per la disponibilità all'ascolto dimostrata - commenta il sindaco Carovani -. Sappiamo che i dispositivi sono utili a prevenire l'elevata incidentalità in quel tratto, ma questo condivisibile obiettivo non può essere perseguito a scapito della popolazione residente. Siamo fiduciosi che con la riconfigurazione e il successivo monitoraggio si potrà trovare una soluzione che venga incontro sia alle necessità legate alla sicurezza stradale sia alle giuste e comprensibili esigenze di riposo e tranquillità dei cittadini del Colle e di Calenzano».